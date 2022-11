Das Symposium Global Maritime Cooperation and Ocean Governance 2022 ging in Sanya erfolgreich zu Ende

SANYA, China, 7. November 2022 /PRNewswire/-- Am 3. und 4. November fand das Symposium Global Maritime Cooperation and Ocean Governance 2022 erfolgreich in Sanya, Hainan, statt.

Das Symposium wurde gemeinsam vom China-Southeast Asia Research Center on the South China Sea, dem Huayang Research Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, der China Ocean Development Foundation und dem National Institute for South China Sea Studies gesponsert.