Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen)

seit: 07.11.2022

Kursziel: 35,00 Euro (zuvor: 59,00 Euro)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Abrupter Vorstandswechsel wirft Fragen auf und deutet auf tiefer- liegende Verwerfungen hin - Aktie notiert deutlich unter Buchwert

HELMA Eigenheimbau hat am 17. Oktober überraschend die sofortige Abberufung des langjährigen Vorstands Gerrit Janssen gemeldet, woraufhin die Aktie in den Folgetagen rund ein Fünftel an Wert eingebüßt hat. Wenngleich die genauen Hintergründe des Vorstandswechsels noch immer unbekannt sind, steht dieser u.E. nicht in direktem Zusammenhang mit der Ende September veröffentlichten Insolvenz eines bedeutenden Subunternehmens von HELMA Ferienimmobilien.



Projekte im Bereich Ferienimmobilien betroffen: Wie HELMA inzwischen erklärte, war das insolvente Subunternehmen hauptsächlich als Generalunternehmer der Tochter HELMA Ferienimmobilien GmbH in verschiedenen Projekten aktiv. HELMA Ferienimmobilien ist Teil des Konzernsegments "Vorgeplant" und erzielte in H1/22 Erlöse i.H.v. 35,3 Mio. Euro (20,8% des Konzernumsatzes) sowie einen Auftragseingang von 33,7 Mio. Euro (17,1% des Konzern-AEs). Alle weiteren Unternehmen der HELMA-Gruppe sind von der Insolvenz nicht betroffen. Nach Angaben HELMAs wurden die Verträge mit dem Subunternehmer außerordentlich gekündigt. Der Konzern befindet sich aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen mit regionalen Handwerksfirmen, um die Fertigstellung der beauftragten Häuser zu gewährleisten und die Bauarbeiten in allen betroffenen Projekten kurzfristig fortzusetzen.

Bei dem insolventen Subunternehmen handelt es sich u.E. um die in Rheine (NRW) ansässige Natura Holzbau GmbH, die am 29. September unter vorläufige Insolvenzverwaltung gestellt wurde. Der Betrieb für hochwertige Holzfertigungen und schlüsselfertige Blockhäuser beschäftigt rund 75 Mitarbeiter und dürfte für HELMA u.a. im Ostseeressort Olpenitz und dem Nordseeressort Tossens gebaut haben. Grund für die Insolvenz von Natura Holzbau sind laut Insolvenz-Portal hohe Rohstoffpreise und Verzögerungen bei der Materialbeschaffung. Nach Insolvenzanmeldung wurden die Aufträge von HELMA gekündigt. Wir gehen davon aus, dass dabei auch mangelhafte Bauausführungen oder andere Qualitätsprobleme eine Rolle spielten, was u.E. Garantieforderungen von Kunden nach sich ziehen könnte.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 35,00 Euro



Seite 2 ► Seite 1 von 3