Die Datadog-Aktie konnte zwischen Anfang 2020 und Ende 2021 ihren Wert nahezu verachtfachen und stieg infolgedessen auf ein Rekordhoch von 199,68 US-Dollar an. Seit November 2021 hat sich das Chartbild allerdings sichtlich eingetrübt, es herrscht ein intakter Abwärtstrend und drückte die Notierungen zuletzt auf die Horizontalunterstützung bestehend seit Mai 2021 um 69,73 US-Dollar abwärts. Unter technischen Gesichtspunkten ist das die letzte mögliche Trendwendestelle vor einem weiteren Verkaufssignal und empfindlichen Verlusten.

Letzte Chance auf Trendwende

Wer das Rennen letztendlich macht, ist unbekannt. Aber häufig dienen derart markante Unterstützungen als Trendwendepunkte. Aus technischer Sicht würde sich ein derartiges Szenario allerdings erst ober von 81,00 US-Dollar bei Datadog andeuten, infolgedessen wären dann Kursgewinne an 89,04 und darüber 97,31 US-Dollar vorstellbar. Misslingt ein derartiges Szenario und Datadog rutscht per Wochenschlusskurs unter 69,73 US-Dollar ab, müssten sich Anleger auf weitere Verluste zunächst in den Bereich von 59,87 und darunter auf 50,12 US-Dollar einstellen.