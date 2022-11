Die beiden Länder kündigten am Donnerstag während des Treffens des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit Frau Hassan die Aufnahme bilateraler Beziehungen für eine umfassende strategische Partnerschaft an. Präsidentin Hassan ist das erste afrikanische Staatsoberhaupt, das nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas empfangen wurde.

Eine „echte und zuverlässige" chinesisch-tansanische Freundschaft

Xi merkte an, dass die beiden Länder die umfassende strategische Kooperationspartnerschaft als Leitfaden nutzen sollten, um die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen in die nächste Phase zu überführen, und sagte, China werde weiterhin mehr tansanische Produkte importieren, chinesische Unternehmen bei Investitionen und Geschäftstätigkeiten in Tansania unterstützen und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Tansanias fördern.

Xi sagte weiter, China habe seine Beziehungen zu Tansania immer aus einer strategischen Perspektive gesehen und sei stets ein verlässlicher Freund gewesen.

Der bilaterale Handel zwischen China und Tansania hat sich rasch entwickelt. Das Handelsvolumen hat 6,74 Milliarden US-Dollar erreicht, ein Plus von 47,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Darunter beliefen sich die Ausfuhren von Tansania nach China auf 606 Millionen USD, ein Anstieg von 47,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und die Wachstumsrate war laut chinesischen Statistiken höher als der afrikanische Durchschnitt.

Hassan sagte, Tansania betrachte China als einen „wahren und äußerst wichtigen Freund" und sei bereit, für immer ein vertrauenswürdiger Partner Chinas zu sein.

Die Präsidentin sagte, Tansania werde China in Fragen, die die Kerninteressen Chinas betreffen, wie Fragen in Bezug auf Taiwan, Xinjiang und Hongkong, weiterhin nachdrücklich unterstützen.

Die beiden Staatsführer waren Zeuge der Unterzeichnung bilateraler Kooperationsdokumente über Handel, Investitionen, Entwicklungszusammenarbeit, digitale Wirtschaft und umweltfreundliche Entwicklung.

Die beiden Seiten gaben außerdem eine gemeinsame Erklärung zur Einrichtung einer umfassenden strategischen Partnerschaft ab, in der Fragen wie die Nutzung der politischen Leitrolle der Diplomatie zwischen Staatsoberhäuptern, die Förderung des Handels in beide Richtungen und die Stärkung der Koordinierung und Zusammenarbeit in internationalen Angelegenheiten behandelt wurden.