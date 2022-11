BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben die Bedeutung eines engen deutsch-französischen Schulterschlusses gerade in krisenhaften Zeiten unterstrichen. "Wir müssen den Zusammenhalt und die Geschlossenheit in Europa wahren. Wir dürfen uns nicht spalten lassen", sagte Bas am Montag in Berlin bei der achten Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine. "Die enge deutsch-französische Zusammenarbeit ist in dieser Lage noch wichtiger geworden."

Baerbock betonte: "Freundschaft kostet was, in Freundschaft muss man investieren" - gerade auch, wenn man unterschiedlicher Meinung sei.