SWR Rundfunkratsvorsitzender legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder (FOTO)

Stuttgart (ots) - Der Rundfunkratsvorsitzende des Südwestrundfunks (SWR), Adolf

Weiland, hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt und scheidet mit

sofortiger Wirkung aus den Gremien des Senders aus.



Diese Entscheidung, so Weiland in einem Schreiben an die Rundfunkratsmitglieder,

sei ihm alles andere als leichtgefallen. Jedoch sei es ihm nicht mehr möglich,

die Aufgabe des Rundfunkratsvorsitzenden so auszuüben, wie es das Amt verlange.