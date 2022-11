TUDOR GOLD CORP. und GOLDSTORM METALS CORP. geben das Closing Date des Spin-Out Arrangements und das Listing Date von GOLDSTORM METALS CORP. bekannt

Vancouver, British Columbia, - 07. November 2022 - Tudor Gold Corp. (TSXV:TUD) (Frankfurt: TUC) (“Tudor Gold” oder das “Unternehmen” - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-c ... ) und Goldstorm Metals Corp. (TSXV: GSTM) (“Goldstorm”) freuen sich bekannt zu geben, dass die Parteien voraussichtlich am oder um den 10. November 2022 ihre zuvor angekündigte Spin-Out-Vereinbarungstransaktion im Wege eines gerichtlich genehmigten gesetzlichen Vereinbarungsplans (court-approved statutory plan of arrangement) gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) (die „Vereinbarung“) abschließen werden.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“) werden die Stammaktien von Goldstorm (die „Goldstorm-Aktien“) voraussichtlich nach Geschäftsschluss am 10. November 2022 unter dem Börsenkürzel „GTSM“ zum Handel zugelassen (listed), und sofort bis zum Abschluss der Vereinbarung gestoppt. Die Goldstorm-Aktien werden voraussichtlich am oder um den 11. November 2022 wieder an der Börse gehandelt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV.

Die Vereinbarung enthält unter anderem die folgenden Elemente:

- Die am 10. November 2022 eingetragenen Aktionäre von Tudor Gold erhalten etwa 0,251 Goldstorm-Aktien für jede gehaltene Stammaktie von Tudor Gold (eine „Tudor Gold-Aktie“); und

- Goldstorm wird die sechs zusammenhängenden Mineralkonzessionsgebiete in der Golden Triangle Region im Nordwesten von British Columbia von Tudor Gold aquirieren und im Gegenzug 49.847.967 Goldstorm-Aktien an die Tudor Gold Aktionäre ausgeben.

Infolge der Vereinbarung wird Goldstorm keine hundertprozentige Tochtergesellschaft mehr von Tudor Gold sein, und die Aktionäre von Tudor Gold wurden zu Aktionären von Goldstorm. Tudor Gold behält seine verbleibenden Vermögenswerte (assets) und sein Betriebskapital (working capital) und wird als Edelmetall- und Basismetall-Exploration- und Development-Unternehmen weitergeführt.

Die am 10. November 2022 registrierten Tudor-Aktionäre erhalten oder haben bereits ein (Letter of Transmittal) Übermittlungsschreiben (jeweils ein „Übermittlungsschreiben“) mit Informationen darüber erhalten, wie sie ihre jeweiligen Anteilszertifikate (share certificates) oder DRS-Statement (s), die die Pre-Arrangement Tudor Gold Aktien repräsentieren, an die Transferstelle des Unternehmens, Computershare Investor Services Inc. („Computershare“) übergeben können.