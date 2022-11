Valour Inc. bietet Updates zu AUM, Nettoumsatz und anderen Unternehmensnachrichten für den Monat bis Oktober 2022

In dem im Oktober 2022 zu Ende gegangenen Monat belief sich das von Valour verwaltete Gesamtvermögen (AUM) auf 112,85 Mio. Dollar, während der Nettoumsatz auf 339 Mio. Dollar anstieg.

TORONTO, Kanada, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen schließt, freut sich, Updates zu den verwalteten Vermögenswerten, den Nettoverkäufen seiner börsengehandelten Produkte („ETPs") und anderen Unternehmensnachrichten für den Monat bis Oktober 2022 zu veröffentlichen.

In dem im Oktober 2022 zu Ende gegangenen Monat belief sich das von Valour verwaltete Gesamtvermögen (AUM) auf 112,85 Mio. Dollar, und der Nettoumsatz stieg auf 339 Mio. Dollar. Diese Zahlen deuten auf ein gesundes Interesse am Sortiment der börsengehandelten Produkte von Valour und auf ein stetiges Wachstum hin.

Die Lancierung des 12. ETP von Valour, des Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10), sowie die kürzliche Einreichung eines neuen EU-Prospekts durch Valour spiegeln die unbestrittene Entschlossenheit des Unternehmens wider, traditionelle Finanzmärkte mit dezentralem Finanzwesen und Web3 zu verbinden.

„Trotz der aktuellen makroökonomischen Trends ist Valour bestrebt, innovative und aufregende Produkte auf den Markt zu bringen, während wir weiterhin einen Netto-Zufluss an Verkäufen verzeichnen", sagte CEO Olivier Roussy Newton. „Wir sind für die nächste Hausse gut aufgestellt, wenn man bedenkt, dass unser Nettoumsatz im November 2021 bei 289 Mio. USD lag, während unser AUM einen Höchststand von 374 Mio. USD erreichte, verglichen mit heute, wo wir etwa 50 Mio. USD an Nettoumsatz zugelegt haben. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Produkte weiterhin positiv aufgenommen werden, während wir unsere Vertriebsanstrengungen in der DACH-Region ausbauen, wozu auch strategische Partnerschaften gehören, die unseren Umsatz und unser verwaltetes Vermögen weiter steigern werden – sobald sich die Preise für Vermögenswerte wieder erholen."