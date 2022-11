CANDY CRUSH SAGA FEIERT ZEHN JAHRE KULTIGEN SPIELSPASS MIT EINER FASZINIERENDEN DROHNENPERFORMANCE ÜBER DER SKYLINE VON NEW YORK CITY

New York (ots/PRNewswire) - Die Drohnenperformance bildet den Auftakt der

Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels am 14. November. Spieler in

aller Welt dürfen sich auf eine Fülle von In-Game-Prämien freuen.



Candy Crush Saga , das legendäre Match-3-Spiel für Mobilgeräte, das jeden Tag

Millionen von Spielern anzieht, feiert 10 Jahre Spielspaß, Milliarden von im

Spiel zugeordneten virtuellen Süßigkeiten und unzählige schöne Momente für

Spieler auf der ganzen Welt. Zu diesem Anlass wurde die Innenstadt von Manhattan

in eine Art Süßigkeiten-Karneval verwandelt. Die Zuschauer kamen in den Genuss

eines beeindruckenden Spektakels über der Skyline von New York City: Hunderte

von leuchtenden Drohnen brachten Candy Crush Saga vom Handy auf den größten

Bildschirm der Welt - den Himmel.