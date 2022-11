Leadstar Media wird Affiliate of the Year bei den EGR Operator Awards 2022

Stockholm (ots) - Leadstar Media gilt als weltweit renommierter Partner im

Bereich Sportwetten und Online Casino. Aus diesem Grund wurde das Unternehmen

bei den EGR Operators Awards 2022 in London mit dem angesehenen

Affiliate-of-the-Year-Award ausgezeichnet.



Der Gewinner dieses Awards weist verschiedene Faktoren vor. Hierunter sind die

Qualität und der Umfang des Traffics, das Wachstum und die Beziehung zu den

Partnern zu berücksichtigen. Eine unabhängige Jury hat diese Faktoren analysiert

und Leadstar Media als besten der Branche ausgezeichnet. Dies ist die erste

Auszeichnung, die das Unternehmen gewinnen konnte und stellt einen großen

Meilenstein in der Geschichte des stark wachsenden Unternehmens dar.





Mittlerweile ist Leadstar Media in über 25 Ländern aktiv und beweist sich inDeutschland mit MyWettbonus.de (https://mywettbonus.de/) , MyWettanbieter.de(https://mywettanbieter.de/) , MySportwetten.de (https://mysportwetten.de/) undKickfieber.de (https://kickfieber.de/) im Sportwetten-Bereich. Hierbei steht dieQualität des Inhalts über allem. Zudem bewirbt das Unternehmen in Deutschlandnur Wettanbieter, die mit einer deutschen Lizenz ausgezeichnet wurden. Einweiteres Zeichen der Arbeitsweise des Unternehmens.Eskil Kvarnström, CEO von Leadstar Media sagte zum Gewinn:"Wir sind sehr stolz darauf, die Auszeichnung als Affiliate of the Yearentgegenzunehmen. Aufgrund der Faktoren, nach denen wir bewertet wurden, machtes umso mehr Spaß, den Preis gewonnen zu haben. Qualitativ hochwertigen Trafficim großen Maßstab zu liefern, innovativ zu sein und starke und werthaltigeBeziehungen zu unseren Partnern zu haben, ist das Kernstück unseresUnternehmens. Wir durften uns seit unserem Start über ein stetiges Wachstumfreuen und es fühlt sich gut an, dafür Anerkennung aus der Branche zu bekommen.Dieser Preis ist eine Auszeichnung für die Arbeit und das Engagement jedesEinzelnen bei Leadstar Media, da jeder versucht jeden Tag der Beste zu sein."Pressekontakt:Leadstar Media ABHälsingegatan 49 4tr113 31 StockholmSwedenWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134015/5363824OTS: Leadstar Media AB