Ausstieg aus der Kohle KfW unterstützt Südafrikas umfassende Reformen des Energiesektors

- 300 Mio. EUR für sozialverträglichen und ökologisch nachhaltigen Umbau des

Energiesektors

- Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien bis 2030 auf 38 % - Reduktion der

CO2-Emissionen bis 2030 um zusätzlich bis zu 32 Prozent

- Investitionen in den Ausbau Erneuerbarer Energien sowie in soziale

Infrastruktur



Die KfW hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung (BMZ) mit dem südafrikanischen Finanzministerium einen

Förderkredit in Höhe von 300 Mio. EUR für umfassende Reformen des bisher noch

stark von der Kohle abhängigen südafrikanischen Energiesektors unterzeichnet.

Die Mittel sind der erste Beitrag zur Just Energy Transition Partnership

(JET-P), welche Südafrika mit Deutschland, drei weiteren Ländern und der EU auf

der UN-Klimakonferenz in Glasgow vereinbart hat. Im Rahmen der JET-P wurden

Südafrika von den Partnerländern über die nächsten 3-5 Jahre bis zu 8,5 Mrd. USD

zugesagt, um den Kohleausstieg Südafrikas zu unterstützten.