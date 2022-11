Canagold meldet Einreichung des Rundschreibens zu seinem Bezugsrechtsangebot

7. November 2022, VANCOUVER, B.C. - Canagold Resources Ltd. („Canagold“ oder das „Unternehmen“) (TSX: CCM; OTC-QB: CRCUF; Frankfurt: CANA - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource ...) meldet, dass das Unternehmen ein Rundschreiben zu einem Bezugsrechtsangebot (das „Rundschreiben“) und eine Mitteilung zu einem Bezugsrechtsangebot (die „Mitteilung“) im Hinblick auf das Bezugsrechtsangebot von Canagold (das „Bezugsrechtsangebot“) für die Inhaber von Stammaktien („Stammaktien“) eingereicht hat, die am 11. November 2022 zum Börsenschluss eingetragen sind (das „Eintragungsdatum“).

Gemäß dem Bezugsrechtsangebot erhalten die Inhaber von Stammaktien („Aktionäre“) am Eintragungsdatum ein (1) Bezugsrecht (ein „Bezugsrecht“) für jeweils eine (1) gehaltene Stammaktie. Jeweils zwei (2) Bezugsrechte berechtigen den Inhaber zur Zeichnung einer Stammaktie gegen Zahlung des Zeichnungspreises von 0,175 $ pro Stammaktie. Canagold erwartet einen Erlös von 7.985.215 $ aus dem Bezugsrechtsangebot.

Sun Valley Investments AG („Sun Valley“), ein „Insider“ und eine „verbundene Partei“ (gemäß der Definition dieser Begriffe in den geltenden Wertpapiergesetzen) des Unternehmens und der größte Aktionär des Unternehmens, hat das Unternehmen davon in Kenntnis gesetzt, dass es beabsichtigt, vorbehaltlich der entsprechenden Einschränkungen, alle seine grundsätzlichen Bezugsrechte auszuüben. Das Unternehmen hat außerdem eine Standby-Garantievereinbarung mit Sun Valley abgeschlossen, in der sich Sun Valley bereit erklärt hat, alle im Rahmen des Bezugsrechtsangebots emittierten Stammaktien zu kaufen, die im Rahmen des Grundzeichnungsrechts und des zusätzlichen Zeichnungsrechts nicht gezeichnet wurden (die „Standby-Garantie“). Im August 2022 erhielt das Unternehmen von Sun Valley ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 2.500.000 $ (das „Überbrückungsdarlehen“) als Vorauszahlung für die Standby-Garantie. Das Überbrückungsdarlehen ist unbesichert, wird mit 5,5 % pro Jahr verzinst und ist zahlbar, sobald (i) das Bezugsrechtsangebot abgeschlossen ist, (ii) 12 Monate nach dem Datum der Vereinbarung über das Überbrückungsdarlehen und (iii) die Standby-Garantie endet, je nachdem, was früher eintritt.