Taiwan investiert in Litauen trotz Spannungen mit China

VILNIUS (dpa-AFX) - Taiwan hat vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen Litauen und China rund 3,5 Millionen Euro in eine Laserfirma in dem baltischen EU-Land investiert. Dabei handele es sich um die erste Investition eines von Taipeh aufgelegten 200 Millionen Dollar schweren Investmentfonds. Dies teilte die taiwanische Vertretung in Litauen am Montag in Vilnius mit. Zugleich wurde eine weitere Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Halbleitern angekündigt.

"Unsere Strategie besteht darin, litauischen Unternehmen beim Wachstum zu helfen", sagte der Leiter der taiwanischen Vertretung, Eric Huang, nach litauischen Medienberichten bei der Präsentation des Investitionsvorhabens. "Es gibt weitere geplante Projekte, die bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Es gibt auch viele andere potenzielle Projekte für nächstes und übernächstes Jahr."