PEKING, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Mehr als eine Milliarde Menschen auf der ganzen Welt sind für ihren Lebensunterhalt auf Feuchtgebiete angewiesen – das ist etwa jeder achte Mensch auf der Erde. Diese Gebiete sind jedoch das am stärksten bedrohte Ökosystem der Erde.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit 1970 weltweit 35 Prozent der Feuchtgebiete verschwunden.

Unter dem Motto „Wetlands Action for People and Nature" findet vom 5. bis 13. November die 14. Konferenz der Vertragsparteien (COP14) des Ramsar-Übereinkommens über Feuchtgebiete statt, wobei der Haupttagungsort im chinesischen Wuhan ist und eine Parallelsitzung in Genf, Schweiz, sowohl als Präsenzveranstaltung als auch online abgehalten wird.

„Dieses Treffen bietet uns die Möglichkeit, das Bewusstsein zu schärfen, die Zusammenarbeit zu stärken und die Maßnahmen zum Schutz der Feuchtgebiete weltweit zu intensivieren", sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Samstag in seiner per Video übertragenen Rede zur Eröffnung der Veranstaltungen.

Xi versprach, China werde die Modernisierung der Harmonie zwischen Mensch und Natur vorantreiben, eine qualitativ hochwertige Entwicklung im Bereich des Feuchtgebietsschutzes fördern und den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit vorantreiben.

Was hat China getan?

Mit vier Prozent der weltweiten Feuchtgebiete erfüllt China die vielfältigen Bedürfnisse eines Fünftels der Weltbevölkerung in Bezug auf Produktion, Leben, Ökologie und Kultur in Feuchtgebieten.

In seiner Rede wies Xi darauf hin, dass beim Schutz der Feuchtgebiete in China historische Erfolge erzielt worden seien. Das Land habe die Fläche der Feuchtgebiete auf 56,35 Millionen Hektar vergrößert, ein Schutzsystem eingerichtet und ein Gesetz zum Schutz der Feuchtgebiete erlassen, so Xi.

Seit seinem Beitritt zum Ramsar-Übereinkommen im Jahr 1992 hat China seinen rechtlichen Rahmen für den Schutz von Feuchtgebieten sowie Systeme für das Schutzmanagement, die Projektplanung und die Untersuchung und Überwachung geschaffen und verbessert. Außerdem hat es seine Verpflichtungen aus dem Übereinkommen erfüllt und die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter ausgebaut.

Seit 2003 hat die Zentralregierung 19,8 Milliarden Yuan (etwa 2,73 Milliarden US-Dollar) für über 4.100 Projekte ausgegeben, um den Schutz und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten im ganzen Land zu fördern.