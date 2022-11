Element79 Gold engagiert professionelle Marketingdienstleister und kündigt Präsentation auf der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse an

Vancouver, BC, 4. November 2022 - Element79 Gold Corp. (CSE:ELEM) (OTC:ELMGF) (FWB:7YS) („Element79 Gold“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen zwei sehr erfahrene Anbieter - Euroswiss Equity Group („Euroswiss“) und Victory Marketing Solutions („Victory“) - unter Vertrag genommen hat, um deren Dienstleistungen im Bereich Geschäftsentwicklung und Marketing in Anspruch zu nehmen.

„Angesichts des rasanten Tempos der Neuigkeiten zu unserem Projektportfolio, die wir in den kommenden Monaten erwarten, könnte der Zeitpunkt für die Verstärkung der Marketingbemühungen in Verbindung mit dem Start unserer europäischen Kampagne nicht günstiger sein“, meint James Tworek, CEO des Unternehmens. „Wir sind zuversichtlich, dass die Wachstumsstory von Element79 Gold bei den Anlegern auf großes Interesse stoßen wird, während wir uns im neuen Jahr verstärkt darauf konzentrieren, unseren Bekanntheitsgrad in Europa und Nordamerika exponentiell zu steigern.“

Element79 Gold freut sich ferner bekannt zu geben, dass es auf der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse, die am 4. und 5. November 2022 im MVG Museum in München (Deutschland) stattfinden wird, vertreten sein wird. Die Präsentation des Unternehmens ist für Samstag, den 5. November um 13:45 Uhr MEZ anberaumt.

Euroswiss Equity Group, Victory Marketing Solutions

Euroswiss ist eine gut etablierte, auf Europa ausgerichtete Kapitalmarktgruppe mit Sitz in der Schweiz, die eine große Anzahl institutioneller und vermögender Anleger in ganz Europa betreut. Element79 Gold hat Euroswiss mit der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Medienpräsenz und Geschäftsentwicklung für das Unternehmen beauftragt. Dazu gehört unter anderem die Bereitstellung wichtiger Kontakte zu Mitgliedern der europäischen Anlegergemeinschaft.

Victory Marketing Solutions verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung professioneller Dienstleistungen in den Bereichen Bewusstseinssteigerung und Marketing für private und börsennotierte Unternehmen. Element79 Gold hat Victory damit beauftragt, durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen das Bewusstsein für das Unternehmen bei einer ausgewählten Anhängerschaft von über 85.000 nordamerikanischen Anlegern zu fördern.