WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Vereinigten Staaten sind die Verbraucherkredite im September weniger gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat sei die Kreditvergabe um 25 Milliarden US-Dollar geklettert, teilte die heimische Notenbank Fed am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Zunahme um 30 Milliarden Dollar gerechnet. Im Vormonat war die Kreditvergabe um revidierte 30,2 (ursprünglich 32,2 Milliarden Dollar) gestiegen./bgf/he

