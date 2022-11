Nanfang Media berichtet Die Chinareise von Scholz soll den Wohlstand des deutschen Volkes sichern

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Bundeskanzler Olaf Scholz traf während

seines ersten Besuchs in China am 4. November den chinesischen Präsidenten Xi

Jinping. Es handelt sich um den ersten Staatsbesuch eines G7-Staatsoberhauptes

seit Beginn der COVID-19-Pandemie in dem Land.



"Ich glaube, dass die Entscheidung von Scholz, China zu besuchen, richtig ist",

sagte Gu Xuewu, Director des Center for Global Studies an der Universität Bonn

und nicht ansässiger Senior Research Fellow des Center for China and

Globalization, kürzlich in einem Interview mit GDToday.