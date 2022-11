Keine Aktienrente auf Pump!, Kommentar zur Altersvorsorge von Jan Schrader

Frankfurt (ots) - Soll der Staat Schulden machen, um zu investieren? Dieses

Argument für Staatsverschuldung ist umstritten, doch in der kapitalgedeckten

Altersvorsorge könnte es greifen. Weil die Renditen an den Kapitalmärkten

langfristig vermutlich höher liegen als die Zinssätze für Bundesanleihen, führt

ein Kapitalstock im System der Altersvorsorge absehbar zu mehr Wohlstand -

selbst dann, wenn der Topf mit Hilfe von Staatsschulden gefüllt wird. Die

geplante Aktienrente, die im kommenden Jahr mit einem Umfang von 10 Mrd. Euro

starten sollen, greift diese Logik auf und soll zunächst über neue Schulden

gedeckt werden. Das aber sollte kein Dauerzustand sein.



Denn so eindeutig die Rechnung auf dem ersten Blick scheint, so unsicher ist sie

zugleich. Zwar gibt es belastbare Argumente für die Annahme, dass Aktienmärkte

langfristig wahrscheinlich einen höheren Ertrag abwerfen als sicher verzinste

Anleihen. Dieser Ausgang aber ist nicht garantiert. Aktienmärkte können sich

auch langfristig schlechter entwickeln, so dass ein schuldenfinanzierter

Aktientopf ein Verlustgeschäft wäre. Auch wenn das Szenario weniger

wahrscheinlich ist, müssen sich die Fürsprecher einer schuldenfinanzierten

Aktienrente das Risiko vor Augen führen.