Kulturelle Lösungen für globale Herausforderungen

Die Welt befindet sich in einem rasanten Wandel und

steht vor Herausforderungen, wie wir sie seit einem Jahrhundert nicht mehr

erlebt haben. Viele Menschen können nicht anders, als sich zu fragen: Könnte die

Welt ein besserer Ort sein? Tian Wei von CGTN teilt als Journalistin und

Kulturvermittlerin in diesem 10-minütigen "China Talk" ihre einzigartigen

Einblicke.



Tian erwähnt zunächst, dass die großen Zivilisationen der Welt zwischen 800 v.

Chr. und 200 v. Chr. einige der brillantesten Denker hervorgebracht haben:

Konfuzius, Laozi, Zhuangzi, Xunzi und Hanfeizi in China; Sokrates, Platon und

Aristoteles in Griechenland; die jüdischen Propheten Jesaja und Zoroaster in

Persien; sowie Buddha im alten Indien. Sie legten den philosophischen Grundstein

für die gesamte Menschheit und lieferten einige der besten Quellen, die man

heute noch bei der Suche nach Antworten heranzieht.