ManomanoPro jetzt auch in Deutschland / Der neue B2B One-Stop-Shop revolutioniert den Alltag im Baugewerbe (FOTO)

Düsseldorf (ots) - ManoMano, der europaweit führende Online-Marktplatz für

Heimwerken, Bauen und Garten, feiert mit sechs erfolgreichen Jahren in

Deutschland den Start von ManoManoPro (http://manomano.de/pro) . Dieser

einzigartige B2B-Service wurde speziell von und für Handwerker entwickelt, um

ihnen das Leben zu erleichtern.



ManoManoPro wurde 2019 zuerst in Frankreich eingeführt - dort hat sich

inzwischen bereits jeder vierte Bauunternehmer auf der Profi-Plattform

angemeldet -, gefolgt von Spanien und Italien im darauffolgenden Jahr und

Großbritannien im April 2022. Wegen des großen Erfolgs weitet ManoMano seinen

B2B-Service jetzt auf Deutschland aus. ManoManoPro steht allen Branchen zur

Verfügung, wie beispielsweise Schreinern, Elektrikern, Malern, Installateuren,

Landwirten, Restaurantbesitzern, Hoteliers, Kfz-Werkstätten oder Bauherren.





Die Plattform und die App bieten Gewerbetreibenden optimales Bestellen, das dieLeistungsfähigkeit des ManoMano-Marktplatzes mit passgenau zugeschnittenenProdukten und Dienstleistungen kombiniert und so den Einkaufsprozess völlig neuaufstellt. Die Einführung stellt eine zeitgemäße Weiterentwicklung desOnline-Marktplatzes dar, denn seit der Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 gehörtin Deutschland die Digitalisierung für mittlerweile 55 Prozent derGewerbetreibenden zur Existenzsicherung ihres Unternehmens dazu*.Mit seinem in Europa einzigartigen Angebot ermöglicht ManoManoPro denGewerbetreibenden:- Zugriff auf eine konkurrenzlose und beständige Auswahl an +3M-Produkten großerMarken (darunter Makita, Bosch und DeWalt) - Gewerbetreibende müssen nichtmehr in zig verschiedene Geschäfte gehen, um alles zu bekommen und können sozeit- und kosteneffizienter arbeiten.- Exklusiver Zugang zu dem ManoManoPro-Sortiment.- Bestellungen, die direkt an die Projektorte oder Baustellen geliefert werden:Zudem finden sich die gesuchten Produkte jederzeit und überall über denManoManoPro Online-Katalog.- Möglichkeit, mehrere Projekte gleichzeitig aus der Ferne zu verwalten.- Das ManoManoPro-Team steht stets zur Verfügung: ein persönliches Erlebnis undfachkundige Beratung durch ein Team von Spezialisten, die von Montag bisFreitag (8-18 Uhr) per Telefon, E-Mail oder Online-Chat erreichbar sind, beider Entscheidungsfindung helfen und Auskunft zu Produkten für jedes Projektgeben können.- Einfache und zuverlässige Pro-Services: unkomplizierte Rechnungsverwaltung undeine App für die schrittweise Auftragsverfolgung helfen dabei, Zeit zu sparen.Damit werden Profis unterstützt, sich auf ihre unmittelbar anstehendenAufgaben zu konzentrieren.- Ein personalisiertes Navigationserlebnis je nach Tätigkeit (bspw. sieht ein