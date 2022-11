MÜNSTER (dpa-AFX) - Auch in der EU sollte man mit Interesse in die USA schauen: Diese Wahlen stehen unter dem Stern einer möglichen erneuten Kandidatur Donald Trumps. Dafür spricht, dass er bei seinen Auftritten nicht den Erfolg seiner republikanischen Mitstreiter in den Fokus rückt, sondern das Feld seiner potenziellen parteiinternen Gegner lichten will. Zum anderen wäre es mit einer Mehrheit der Republikaner im Kongress ungewiss, ob US-Steuergelder weiterhin in die Militärhilfe für die Ukraine fließen. Und über allem stehen inzwischen generelle Fragen über die Robustheit der US-Demokratie./zz/DP/zb