Die Volkswagen (VW) Vz Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 136,9EUR an der Börse Lang & Schwarz.

Ein Generalanwalt am EuGH hatte sich in seinen Schlussanträgen vor einigen Monaten für eine Klagebefugnis der Umweltschützer ausgesprochen. Er vertritt außerdem die Ansicht, dass Thermofenster nur unter engen Voraussetzungen zulässig sein können. Der Einschätzung des Generalanwalts folgen die Richter oft, aber nicht immer./rew/DP/he

Ask 0,96

Ask 0,96

Ask 0,94

Ask 0,94

Hintergrund ist ein Streit vor dem Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht dort gegen eine Entscheidung des Kraftfahrtbundesamts vor, das für VW -Autos sogenannte Thermofenster genehmigte. Das Verwaltungsgericht hatte angezweifelt, dass die DUH klageberechtigt sei, da sie durch die Entscheidung nicht in ihren Rechten verletzt worden sei.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Dienstag (9.30 Uhr), ob die Deutsche Umwelthilfe gegen möglicherweise verbotene Abschalteinrichtungen in Autos klagen darf (Rechtssache C-873/19). Außerdem wollen die Richter in Luxemburg klären, welcher Stand der Technik maßgeblich ist für die Frage, ob eine Abschalteinrichtung notwendig und damit ausnahmsweise zulässig ist.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer