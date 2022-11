BEIJING, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Bericht des 20. Nationalkongresses der KPCh betonte, wie wichtig es ist, die Volksdemokratie als Ganzes voranzutreiben und sicherzustellen, dass das Volk das Land regiert. Die Volksdemokratie ist das Lebenselixier des Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften, und sie ist integraler Bestandteil von Chinas Anstrengungen, in jeglicher Hinsicht ein modernes sozialistisches Land aufzubauen.

Wie ist die Demokratie in China zu verstehen? Laut Victor Gao, Vorsitzender der Yale Law School Association of China, hat, philosophisch gesehen, kein Land der Welt ein Monopol auf Demokratie. Die Demokratie muss funktionieren, und der einzige Lackmustest für die Demokratie ist, ob sie einen greifbaren Nutzen für das Volk bringen kann. China hätte die vollständige und tiefgreifende wirtschaftliche Transformation der letzten vier Jahrzehnte nicht erreichen können, wäre das chinesische Volk nicht aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt gewesen.