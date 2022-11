Wirtschaft Banken wollen Schutzmaßnahmen für Geldautomaten verstärken

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Banken in Deutschland wollen ihre Schutzmaßnahmen gegen die Sprengung von Geldautomaten verstärken. Das geht aus dem Entwurf einer gemeinsamen Erklärung des ersten bundesweiten "Runden Tisches Geldautomatensprengungen" unter Federführung des Bundesinnenministeriums hervor, über den das "Handelsblatt" berichtet.



Der "Runde Tisch" mit Vertretern der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), der Bundesbank, des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, des Bundeskriminalamts (BKA) und weiterer Sicherheitsbehörden wurde von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) initiiert, weil Automatensprengungen "in jüngerer Zeit eine besorgniserregende Entwicklung" genommen hätten, wie es in dem Papier heißt. Die Kreditwirtschaft sichert laut dem Papier zu, eine Kombination verschiedener Präventionsmaßnahmen je nach Standort und Risikoanalyse zu priorisieren und umzusetzen. Dazu zählt etwa, in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr keinen Zugang mehr zu Geldautomaten in den Vorräumen von Filialen zu gewähren.