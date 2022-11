UBS stuft QIAGEN NV auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen bei einem Kursziel von 52 Dollar auf "Neutral" belassen. Der Diagnostikspezialist habe die Erwartungen getoppt und die Ziele erhöht, schrieb Analyst John Sourbeer am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Qiagen seien im von ihm beobachteten Spektrum die einzigen, die von Covid-Tests in China profitierten, hob er hervor. Sourbeer rechnet mit einer positiven Kursreaktion nach der jüngsten Korrektur./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 01:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 42,73EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: John Sourbeer

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m