RoboMarkets ist der Gold- und Namenssponsor des AEL Frauen-Volleyballteams in der Saison 2022-2023

LIMASSOL, Zypern, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Der europäische Broker RoboMarkets, der Investmentdienstleistungen anbietet, ist zum Gold- und Namenssponsor des AEL Frauen-Volleyballclubs in Limassol geworden. Der Vertrag wird in der Saison 2022–2023 in Kraft bleiben. Durch die Vereinbarung wird das Team, das in der Cyprus Major League spielt, den Namen RoboMarkets AEL Volleyball tragen.



Die Zusammenarbeit von RoboMarkets mit AEL begann bereits vor fünf Jahren und entwickelt sich dank der gemeinsamen Ziele der beiden Unternehmen weiter: Erfolg und eine führende Stellung. Was die beiden aber vor allem verbindet, ist ihre Leidenschaft für den Volleyball. Im Laufe der jahrelangen Zusammenarbeit gab es Herausforderungen und gute Zeiten. Diese unschätzbare Erfahrung hat das Team gestärkt und in der kommenden Saison wird es mit dem neuen Namenssponsor und unter dem neuen Namen – RoboMarkets AEL Volleyball – um den Sieg kämpfen. Abgesehen von dem neuen Namen bedeutet das Sponsoring, ein Logo von RoboMarkets auf das Outfit des Teams zu platzieren und gemeinsame Marketingaktivitäten zu organisieren.