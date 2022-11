Wealth Minerals präsentiert sich auf der Deutschen Goldmesse in Frankfurt

Das Event wird von Soar Financial Partners veranstaltet und bietet eine Plattform an, auf der sich die Vertreter der Unternehmen Management mit einem großen Netzwerk von europäischen institutionellen Investoren, vermögenden Privatanlegern, Analysten, Influencern, Börsenbrief-Autoren, Medien und anderen lokalen Partnern verbinden können.

Die Deutsche Goldmesse ist Deutschlands führende Mining Investment-Konferenz. Die Konferenz findet zweimal im Jahr in Frankfurt statt, einem der größten europäischen Finanzplätze. Auf der Deutschen Goldmesse kommen führende Unternehmen und Persönlichkeiten aus dem Bergbau- und Explorationssektor zusammen. Die Deutsche Goldmesse ist daher Investment-, Networking und -Wissens-Konferenz in einem. Auf der zweitätigen Veranstaltung präsentieren branchenführende Keynote-Speakers und bis zu 35 sorgfältig ausgewählte Unternehmen, vom aussichtsreichen Junior-Explorern bis hin zum erfahrenen Rohstoff-Produzenten.

Wealth Minerals ist ein Rohstoff-Explorationsunternehmen mit Projekten in Kanada und Chile. Der Fokus des Unternehmens ist die Akquisition und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Dabei nutzt das Unternehmen opportunistisch seine Vorteile gegenüber der Peer Group bei der Selektion und Evaluation von Batteriemetall-Projekten aus. Die dynamische Entwicklung der Lithium-Märkte sowie steigende Preise sind eine Folge der heutigen und künftigen Nachfrage aus der Industrie. Wealth positioniert sich dabei als ein Profiteur des Mismatch zwischen der künftigen Nachfrage und dem Angebot. Neben Lithium glaubt Wealth, dass auch andere Batteriemetalle von gleichlaufenden Industrietrends profitieren werden.

Kai Hoffmann, Geschäftsführer von Soar Financial Partners, und Gastgeber auf der Deutschen Goldmesse, sagte: „Wir freuen uns, bereits zum dritten Mal ein erstklassiges Mining Investment Event hier in Deutschland zu veranstalten und Wealth Minerals an Board zu haben. Wir bringen hier sorgfältig ausgewählte Bergbau- und Explorationsunternehmen an zwei Tagen mit der europäischen Investment-Community zusammen. Dies wird unsere bisher größte Konferenz sein. Und wir freuen uns, wieder renommierte Keynote-Speaker wie Tavi Costa (Crescat Capital) oder Markus Bußler (Der Aktionär/Goldfolio) begrüßen zu dürfen.“

Das Management von Wealth Minerals wird an beiden Tagen für Meetings mit Investoren zur Verfügung stehen. Am 18. November um 09:30 Uhr wird Wealth Minerals zudem vor professionellen Investoren aus Europa eine Firmenpräsentation halten.

Vancouver, British Columbia, 8. November, 2022 – Wealth Minerals Ltd. (TSXV: WML | OTCQB: WMLLF) wird an der Deutschen Goldmesse teilnehmen, die am 18. und 19. November im The Westin Grand-Hotel in Frankfurt stattfinden wird.

