Fünf Jahre europäische Unterstützung für den Schutz des geistigen Eigentums von deutschen Unternehmen in China (FOTO) Alicante (ots) - Festlandchina ist einer der Handelspartner Deutschlands und Rechte des geistigen Eigentums sind ein entscheidender Faktor für diesen Handel.

Europa exportiert Technologie und Know-how, doch ungeschützt können Unternehmen aus der EU Opfer von Rechtsverletzungen werden. Der Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums stellen EU-Unternehmen, die in neue Märkten expandieren möchten, vor große Herausforderungen.



Mit Ausfuhren in Höhe von 104 655 Mio. EUR im Jahr 2021 war Deutschland das EU-Land mit dem höchsten Exportvolumen nach China. Deutschland handelte vor allem mit Maschinen und Fahrzeugen - hauptsächlich Straßenfahrzeuge sowie elektrische und allgemeine industrielle Maschinen - für 71 820 Mio. EUR (69 % der Ausfuhren nach China), Chemikalien und verwandten Erzeugnissen - in erster Linie medizinische und pharmazeutische Produkte - für 12 173 Mio. EUR (12 % der Ausfuhren nach China) sowie verschiedene Erzeugnisse - vor allem professionelle, wissenschaftliche und Steuerungsinstrumente - für 10 705 Mio. EUR (10 % der Ausfuhren nach China).



1,6 Millionen Eintragungen von Unionsmarken (UM) mit mehr als 4,4 Millionen zugehörigen Waren- und Dienstleistungsklassen waren am 1. Januar 2020 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % (2010-2019) in Kraft. Die meisten UM-Anmeldungen stammten weiterhin aus der EU, auf die durchschnittlich 68,3 % aller Anmeldungen entfielen. Deutschland stand (mit 16,1 %) bei den Anmeldeländern aus der EU und weltweit an der Spitze, gefolgt von anderen großen EU-Volkswirtschaften wie dem Vereinigten Königreich, Italien, Spanien und Frankreich.



Der Exekutivdirektor des EUIPO, Christian Archambeau, zieht die folgende Bilanz der erzielten Erfolge: "In den letzten fünf Jahren stand IP Key China an der Seite von Unternehmern, KMU, Forschern und kreativen Denkern, um die geistigen Vermögenswerte zu schützen, die die Zukunft ihres Unternehmens in China sichern. Wir freuen uns darauf, weiterhin eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Mechanismus für den Dialog über geistiges Eigentum zu spielen, ein wesentlicher Aspekt für die Verbesserung der Transparenz und Vorhersehbarkeit der Systeme des geistigen Eigentums."