Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens

veranstaltete die Chinesische Universität für Geowissenschaften (Wuhan) am 6.

November 2022 ein Internationales Forum der Universitätspräsidenten mit dem

Thema "Bewohnbare Erde: Aufgabe und Herausforderungen für forschungsintensive

Universitäten".



Vertreter weltbekannter Forschungsuniversitäten im Bereich der

Geowissenschaften, Schulleiter von Grund- und weiterführenden Schulen und

angesehene Wissenschaftler aus der ganzen Welt trafen sich zu diesem Anlass vor

Ort oder online. Die Teilnehmer beschäftigten sich mit den wichtigsten

Herausforderungen in Bezug auf die Bewohnbarkeit der Erde und tauschten Ideen zu

den Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten für eine bessere

Bewohnbarkeit der Erde durch Bildung aus. Das Forum veröffentlichte gemeinsam

den Wuhan-Konsens: Eine Initiative für eine neue geowissenschaftliche Bildung.

(Vollständiger Text des Konsens: https://en.cug.edu.cn/Wuhan_Consensus.htm )





Der Konsens betont, dass eine gemeinsame Zukunft der Menschheit von derBewohnbarkeit der Erde abhängt. Die gemeinsame Zukunft der Menschheit hängt vonder Bewohnbarkeit der Erde ab. Aufgrund der Kombination der Auswirkungen dererdeigenen Entwicklung und der vom Menschen verursachten Veränderungen werdendie weltweite Verknappung der Energieressourcen, die Umweltverschmutzung, derKlimawandel, häufige Katastrophen und ökologische Schäden immer gravierender undbedrohen die Bewohnbarkeit der Erde in einem bislang nicht gekannten Ausmaß.Die moderne Geowissenschaft hat bedeutende Fortschritte gemacht und ist in dieÄra der Erdsystemforschung eingetreten, die sich auf die Untersuchung derVergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer bewohnbaren Erde konzentriert, indemsie die Tiefen der Erde, der Tiefsee, des Weltraums und der Zeit erforscht.Angesichts des wissenschaftlichen Fortschritts und der aktuellenHerausforderungen plädiert der Konsens für eine neue Sichtweise und Definitionder Rolle des Menschen und seiner Stellung und Lebensweise in der Welt unter demBlickwinkel des Multiversums. Der Konsens besagt, dass die gesamte Menschheitdas Wertesystem, das Wissenssystem und das Vermittlungssystem dergeowissenschaftlichen Bildung anpassen und optimieren sollte.Ziel ist es, ein breiter gefächertes, umfassendes und integratives Paradigma zuentwickeln, in dessen Rahmen Theorien, Technologien und Methoden entwickeltwerden können, die zu einer umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Produktionund Lebensweise beitragen.Die Bewohnbarkeit der Erde ist im "Anthropozän" längst zerstört worden. Es isthöchste Zeit, eine völlig neue geowissenschaftliche Bildung in die Wege zuleiten, zu fördern und umzusetzen, die dazu beiträgt, die Menschheit als einender zahlreichen Teilnehmer und Erbauer einer bewohnbaren Erde zu betrachten.Der Konsens ruft weltweit Universitäten, Forschungseinrichtungen, Grund- undSekundarschulen sowie alle Bereiche der Gesellschaft zu abgestimmten Maßnahmenauf, um die neue geowissenschaftliche Bildung umzusetzen und zeitnah eineharmonische Koexistenz zwischen Mensch und Natur zu fördern.