Fraport-Konzern-Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2022 Starke Fluggastzahlen steigern operative Geschäftszahlen

Frankfurt (ots) - Dynamik im Passagierverkehr steigert Umsatz und operatives

Ergebnis deutlich / Konzern-Ergebnis mit 98 Millionen Euro wieder im Plus /

Gesamtjahr im oberen Bereich der Prognose erwartet



Der Flughafenbetreiber Fraport hat Umsatz und operative Kennzahlen sowohl im

dritten Quartal als auch im Neunmonatszeitraum deutlich gesteigert. Das

Unternehmen profitierte von der hohen Nachfrage nach Flugreisen. Auch der

Ausblick auf das vierte Quartal bleibt optimistisch. Fraport peilt für das

Gesamtjahr 2022 das obere Ende aller gesetzten Prognosen an. So wird auch die

Verkehrsentwicklung in Frankfurt im höheren Bereich der Spanne von 45 bis 50

Millionen Passagieren erwartet.





