Griechenland beginnt mit Erdgaserkundung südwestlich von Kreta

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland will in den kommenden Tagen mit der Erdgaserkundung südwestlich der griechischen Insel Kreta beginnen. Das kündigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Montagabend in einem Fernsehinterview an. Ziel sei herauszufinden, ob Griechenland in Zeiten der Energiekrise Erdgas gewinnen könne. Das sei nicht nur für das Land selbst, sondern auch für die EU wichtig. Beauftragt wurde der US-Konzern ExxonMobil in Zusammenarbeit mit dem staatlichen griechischen Energiekonzern EDEY. Der Beginn der Erforschung könnte den Streit mit dem Nachbarn Türkei weiter befeuern.

