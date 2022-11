Mit der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve haben die beiden großen Notenbanken signalisiert, dass ihr Zinsanhebungskurs ab sofort nicht mehr bei 75 Basispunkten pro Sitzung, sondern nur noch bei 50 Basispunkten liegen wird. Aber eben auch nur dann, wenn es die Inflationsdaten hergeben. Das Schlimmste für den Aktienmarkt wäre deshalb ein erneuter Sprung in der Teuerungsrate.

Zahlreiche Indikatoren wie die Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise deuten aber darauf hin, dass es in den kommenden Monaten zu einer deutlichen Entspannung bei der Inflation kommen sollte. In sechs Monaten, dem Zeitraum, den die Anleger im DAX versuchen zu bepreisen, dürften die EZB und Fed daher bereits eine Pause in ihrem Zinsanhebungszyklus eingelegt haben, um die Wirkung der von ihr verabreichten Medizin zu beobachten.