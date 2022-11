Juva Life beginnt mit dem Bau eines Einzelhandelsgeschäfts in Redwood City, das Anfang 2023 eröffnet werden soll

VANCOUVER, British Columbia, 8. November 2022 -- Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FRANKFURT: 4VV) („Juva Life”, „Juva” oder das „Unternehmen”), ein Life-Science-Unternehmen mit pharmazeutischer Forschung und Entwicklung sowie verbraucherorientierten Aktivitäten in der Cannabisproduktion und -distribution, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem Bau seines geplanten Einzelhandelsgeschäfts in Redwood City (Kalifornien, USA) begonnen hat. Das Cannabis-Einzelhandelsgeschäft wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 in der Innenstadt von Redwood City (Kalifornien) in der 2301 Broadway Street eröffnet.

„Der Baubeginn bei unserem Einzelhandelsstandort in Redwood City ist ein aufregender Prozess, und wir sind auf dem besten Weg, unsere Türen Anfang 2023 zu öffnen. Mit Stolz beliefert Juva Redwood City und Umgebung seit fast 2,5 Jahren mit Produkten, und wir sehen der Eröffnung unseres erstes Cannabis-Einzelhandelsgeschäfts entgegen“, sagte Doug Chloupek, CEO und Gründer von Juva Life. „Juva war das erste operative Cannabis-Lieferunternehmen in Redwood City und wir erwarten, dass wir auch das erste Einzelhandelsgeschäft sein werden. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz weiter zu festigen unddie Bindung zu unseren Kunden in dieser Region zu vertiefen.“

Redwood City (Kalifornien) verfügt über ein Einzelhandels-Cannabisprogramm, das nach der Legalisierung des Cannabisverkaufs für den Konsum durch Erwachsene im Jahr 2018 Hand in Hand mit der Unterstützung der Gemeinde entwickelt wurde. Wie bereits am 6. April 2022 bekannt gegeben wurde, erhielt Juva eine von nur vier Genehmigungen in Redwood City, die den Einzelhandel mit Cannabis in Gewerbe- und Mischgebieten erlaubt. Das Verfahren umfasste eine leistungsbasierte Bewerbung, um sicherzustellen, dass hochwertige Betreiber von Einzelhandelsgeschäften für Cannabis gründlich geprüft werden und hinreichend qualifiziert sind, bevor sie eine Genehmigung erhalten. Juva Retail RWC Inc. war der Antragsteller mit der höchsten Punktzahl und erhielt in Phase III insgesamt 1.876 Punkte, was zusammen mit der Punktzahl des Unternehmens in Phase II von 1.196 Punkten einer Gesamtpunktzahl von 3.072 Punkten (96 %) entspricht.