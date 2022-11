Noch steigen S&P 500 und Nasdaq: die Chancen stehen gut, dass die heutigen US-Zwischenwahlen noch weiteren Auftrieb geben - aber der Volatilitätsindex VIX sendet bereits klare Warnsignale! Demnach dürfte in den nächsten zwei Wochen ein heftiger Anstieg der Volatilität zu erwarten sein - ohnehin überrascht, dass der VIX zuletzt nicht wirklich gestiegen ist selbst in Phasen eines fallenden S&P 500. Mit anderen Worten: die aktuelle Ertholung hat noch etwas Luft nach oben, aber dann sollte man wieder vorsichtiger werden. Bringen die US-Inflationsdaten am Donnerstag das Ende der Rally? Auffallend ist jedenfalls, dass die Renditen für US-Staatsanleihen wieder steigen - eigentlich schlecht für den Nasdaq, der aber trotzdem weiter steigt..

Hinweise aus Video:

1. Europa saugt Schwellenländern das Gas weg, koste es, was es wolle

2. FTX Token fällt heue früh kräftig – News und Gerüchte

Das Video "S&P 500, Nasdaq: Der VIX als Warnsignal!" sehen Sie hier..