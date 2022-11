JPMORGAN stuft Evonik auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Sowohl die Zahlen als auch die in die Zukunft gerichteten Aussagen deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Dienstag. Vor der Veröffentlichung des Zahlenwerks des Chemiekonzerns seien die Markterwartungen gesunken. Er rechne mit einem neutralen bis leicht fallenden Aktienkurs./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 18,49EUR an der Börse Tradegate.