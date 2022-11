Business-Coach verrät Warum "Die Höhle der Löwen" dem Unternehmertum in Deutschland schadet (FOTO)

Leverkusen (ots) - "Die Höhle der Löwen" wird oftmals gefeiert und erhielt

bereits diverse Auszeichnungen - vor allem bringt sie das Unternehmertum in

Deutschland wieder voran, so die weitläufige Meinung. "Durchaus macht die

Fernsehsendung die Unternehmenswelt wieder sichtbarer - allerdings mit den

völlig falschen Vorzeichen", sagt Philip Semmelroth, Autor des Buches "So bauen

Sie ein profitables Unternehmen". Seiner Erfahrung nach schadet "Die Höhle der

Löwen" dem deutschen Unternehmertum sogar.



"In meinem Arbeitsalltag begegnen mir immer wieder Unternehmer, die sich noch

ohne richtige Geschäftsidee auf die Suche nach Investoren machen - statt sich

auf die unternehmerischen Kernkompetenzen zu fokussieren", berichtet der

Business-Stratege. Laut Philip Semmelroth fehlt es dem deutschen Fernsehen noch

immer an einer richtigen Unternehmer-Show. Im Folgenden erklärt er, warum "Die

Höhle der Löwen" ein falsches Bild des Unternehmertums zeichnet, das für 90

Prozent der Selbstständigen überhaupt nicht repräsentativ ist.