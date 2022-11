Den Fokus stets auf Lösungen (FOTO)

Kaufering (ots) - Unternehmensberater & Recruiting-Experte Jan Randy hat viele

Hindernisse und Niederlagen überwunden, ehe er ein System entwickelte, dass auch

in Krisenzeiten seinen Kunden konstantes Wachstum in Zeiten des

Fachkräftemangels ermöglicht.



Er gilt als einer der bekanntesten Recruiting-Experten für mittelständische

Unternehmen in Deutschland. Jan Randy ist Gründer der Unternehmensberatung JR

Consulting GmbH. Diese steht für effektives Mitarbeiter-Recruiting und bietet

nicht nur Lösungen für den Fachkräftemangel, sondern führt auch massive

Kosteneinsparungen bei der Personalgewinnung herbei. "Anders als bei Agenturen

für Personaldienstleistungen und Headhuntern, investieren unsere Kunden nur

einmalig in unser Recruiting-System und können dieses dann autark nutzen, ohne

abhängig von uns oder einem weiteren Dienstleister zu sein." - so Randy. Das

Ergebnis spricht für sich: Mit den systematischen Recruiting-Prozessen aus dem

Hause des bayrischen Beratungsunternehmens, können Kunden die jährlichen

Personalgewinnungskosten um bis zu 47 % reduzieren. Das machte Randy mit

mittlerweile über 4.000 Bewerbern aus 390 Kampagnen in den letzten 4 Jahren, zu

einem gefragten Experten im deutschsprachigen Raum.