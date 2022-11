98 % des importierten Gänsefleisches im Jahr 2021 kamen aus Polen und Ungarn

WIESBADEN (ots) - Mit dem Martinstag am 11. November beginnt in Deutschland

traditionell die Gänsesaison. Das Fleisch für den Gänsebraten stammt dabei

überwiegend aus Osteuropa. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

wurden im Jahr 2021 insgesamt rund 18 200 Tonnen Gänsefleisch nach Deutschland

importiert. 97,5 % davon kamen aus Polen und Ungarn. Im Vergleich zum Vorjahr

sind die Einfuhren von Gänsefleisch um 2,4 % zurückgegangen. 2020 wurden noch

knapp 18 700 Tonnen importiert.



Gänse werden hierzulande überwiegend im 4. Quartal geschlachtet





Ein kleinerer Teil des Angebotes an Gänsefleisch kommt zudem aus gewerblicherSchlachtung in Deutschland. Im Jahr 2021 wurden hierzulande knapp 2 600 TonnenGänsefleisch erzeugt. Der Schwerpunkt liegt auf dem 4. Quartel: Fast dreiViertel (73,6 %) des Gänsefleisches wurden im Jahr 2021 in den Monaten Oktober,November und Dezember erzeugt. 38,0 % der Jahresproduktion entfielen allein aufden Dezember.Bei der Gesamtmenge des hierzulande erzeugten Geflügelfleisches bildetGänsefleisch eher die Ausnahme: Nur 0,2 % der rund 1,6 Millionen TonnenGeflügelfleisch aus gewerblicher Schlachtung stammten im Jahr 2021 von Gänsen.Die größten Anteile machten Jungmasthühner (68,1 %) und Truthühner (27,8 %) aus,gefolgt von Suppenhühnern (2,6 %) und Enten (1,4 %).