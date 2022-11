All for One Group und AvePoint sichern digitale Zusammenarbeit in Unternehmen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Filderstadt (ots) - All for One Group und AvePoint bauen ihre strategischePartnerschaft weiter aus // Hohe Nachfrage nach Einführung und Weiterentwicklungvon Microsoft 365 Collaboration-Plattformen // Mehr Vertrauen, Kontrolle,Regeln, Datenschutz und Rechtstreue in Unternehmen // Die Confidence-Plattformvon AvePoint ergänzt All for One Microsoft 365-Expertise für MittelständlerZusammenarbeit in der Cloud-Welt mit Software as a Service: Das ist die Welt vonMicrosoft 365. Die All for One Group als Microsoft-Spezialist unterstütztUnternehmen im gehobenen deutschsprachigen Mittelstand bei derCloud-Transformation, ob im Anfangsstadium oder bei der gezieltenWeiterentwicklung. Mit dem Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. Oktober 2022wurde die Zusammenarbeit mit AvePoint ausgebaut. "Gemeinsam bieten wirUnternehmen, wenn gewünscht, nun ein Rundum-sorglos-Paket zu Microsoft 365 undCloud Collaboration: von der ersten Minute der Beratung bis hin zumweitergehenden Betrieb. Dadurch stärken wir die Resilienz und schaffen sichereZusammenarbeit bei den Unternehmen", erklärt Matthias Lipp, Senior ManagerBusiness Development bei der All for One Group in Filderstadt. "Wir vertrauenauf AvePoint als zuverlässigen, langjährigen und etablierten Partner", StevenKugler, VP Sales DACH, AvePoint, ergänzt: "Unsere Zusammenarbeit bringt fürUnternehmen den großen Vorteil, dass sie nicht mit einer Vielzahl vonEinzellösungen und verschiedenen Anbietern überfrachtet werden. Das bedeutetweniger Aufwand und weniger Komplexität. Dies wiederum entlastet die IT-Teams."Security und Governance für Cloud-Starter und Cloud-ErfahreneAll for One und AvePoint bieten Lösungen für Kunden, die von ihrerLegacy-Umgebung in die Cloud migrieren, und für Kunden, die bereits in der Cloudsind, aber ihre Security und Governance stärken wollen. "Hier sind in vielenUnternehmen noch notwendige Aufgaben zu erledigen", weiß Peter Rosendahl,Director Sales Microsoft Excellence, All for One Group, aus der Praxis."Gemeinsam mit unseren Kunden greifen wir die Aspekte auf, die bisher vielleichtnoch nicht im Fokus waren, und arbeiten gezielt an der Professionalisierung."Die digitale Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen, über Abteilungsgrenzenhinweg, standortübergreifend und mit Externen hat bekanntlich einen riesigenSchub erfahren. In den letzten zweieinhalb Jahren ist der Modern Workplace invielen Unternehmen zum Standard geworden. Als Basis dafür dienen in der Regeldie Microsoft 365 Business Pakete. Sie umfassen unter anderem sämtlicheOffice-Anwendungen und sind Cloud-basiert. "Microsoft 365 etabliert sich immerstärker als digitaler Hub, der viele Chancen für Unternehmen bei der