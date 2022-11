Michael Truong stößt als Chief Product Officer zu ExpressVPN und der Kape Privacy Division

Britische Jungferninseln (ots) - ExpressVPN und die Kape Technologies Digital

Privacy Division freuen sich, bekannt zu geben, dass Michael Truong als Chief

Product Officer zu unserem Team gestoßen ist. In dieser Funktion wird er die

Leitung für das Produktmanagement für ExpressVPN (https://www.expressvpn.com/de/

blog/michael-truong-stoesst-als-chief-product-officer-zu-expressvpn/) ,

CyberGhost und Private Internet Access übernehmen.



Truong bringt einen unglaublichen Erfahrungsschatz als Produktleiter mit.

Zuletzt war er Group Head of Product & Analytics bei Grab, einem der

erfolgreichsten Technologieunternehmen in Asien. Dort leitete er ein Team von

Hunderten von Produktmanagern und Datenanalysten, das Produkte und

Dienstleistungen bereitstellte, die monatlich von über 32 Millionen Nutzern

genutzt werden. Davor war er einer der ersten Mitarbeiter von Uber, wo er

mehrere Teams leitete und daran beteiligt war, das Produkt und das Geschäft auf

Städte in aller Welt auszuweiten. Seine Karriere in der Tech-Branche erstreckt

sich über mehr als 20 Jahre und die ganze Welt. Er startete als

Software-Ingenieur und Produzent im Bereich Videospiele und war anschließend

Mitbegründer eines Start-ups, das Bildungs-Apps für Kinder entwickelte.