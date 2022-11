Primark-Eigentümer AB Foods plant halbe Milliarde Pfund schweren Aktienrückkauf

LONDON (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Associated British Foods (AB Foods) plant einen Aktienrückkauf und warnt vor erheblichen Kosten in den kommenden Monaten. Das Unternehmen werde im laufenden Jahr eigene Aktien im Wert von einer halben Milliarde britischer Pfund (572 Mrd Euro) zurückkaufen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zudem kündigte der Eigentümer der Billigmodekette Primark bei Vorlage seiner Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr eine Dividendenerhöhung um acht Prozent an.

Das Unternehmen, das auch die Geschäftsfelder Zucker, Landwirtschaft und Zutaten besitzt, erwartet in diesem Jahr einen geringeren Gewinn als im Vorjahr. Die Kosten will AB Foods versuchen, "auf die angemessenste Weise" zu decken. Es gebe aber derzeit keine Pläne, die Preise über die bereits realisierten und geplanten Erhöhungen anzuheben.