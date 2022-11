Vizsla Silver kündigt eine Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Dollar an

Die Anteile werden in allen kanadischen Provinzen (mit Ausnahme der Provinz Quebec) im Wege eines Prospektnachtrags angeboten und können auch in den Vereinigten Staaten und anderen zwischen den Parteien vereinbarten Rechtsordnungen im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zusätzlich zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 15. November 2022 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie, ein "Optionsschein"). Jeder Warrant kann während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss in eine Stammaktie des Unternehmens (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 2,00 $ pro Warrant-Aktie ausgeübt werden.

Vancouver, British Columbia (7. November 2022) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit PI Financial Corp. als Co-Lead Underwriter und Joint Bookrunner in seinem eigenen Namen und im Namen eines Konsortiums von Underwritern (die "Underwriter"), einschließlich Canaccord Genuity Corp. als Co-Lead Underwriter und Joint Bookrunner, zugestimmt haben, 13.800.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,45 $ pro Einheit (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von 20.010.000 $ zu kaufen (das "Angebot").

Vizsla Silver kündigt eine Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Dollar an

