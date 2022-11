Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,98 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



1. HJ 2022: Fortsetzung des dynamischen Umsatzwachstums trotz schwierigerem Marktumfeld; deutliche Ergebnisverbesserungen; GBC-Schätzungen und Kursziel nach Bestätigung der Unternehmensguidance beibehalten



Geschäftsentwicklung im 1. HJ 2022



Die Landi Renzo S.p.A. hat Mitte September seine Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Hiernach konnte die Technologiegesellschaft in den ersten sechs Monaten trotz schwieriger Rahmenbedingungen (Ukraine-Konflikt, Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie etc.), die sich umsatz- und ergebnisbelastend auf die

Unternehmensentwicklung auswirkten, seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen. So sind die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 50,0% auf 144,45 Mio. EUR (1. HJ 2021: 95,96 Mio. EUR) angestiegen.



Verantwortlich hierfür waren starke (organische) Wachstumseffekte aus einem erhöhten Geschäftsvolumen in beiden Geschäftsfeldern - Green Transportation und Clean Tech Solutions. Daneben haben anorganische Wachstumseffekte infolge der durchgeführten Übernahmen (Metatron Group und Idro Meccanica) ebenfalls signifikant zum positiven Umsatztrend beigetragen.

Die erwirtschafteten Konzernumsatzerlöse wurden hierbei vor allem vom Kerngeschäftsfeld Green Transportation getragen. In diesem Segment sind die Umsatzerlöse v.a. durch Geschäftszuwächse im Aftermarkets-Bereich (v.a. in Europa und der Türkei) und M&HD-Bereich um 22,0% auf 93,85 Mio. EUR (1. HJ 2021: 76,94 Mio. EUR) deutlich angestiegen. Die im Sommer 2021 akquirierte Metatron-Group hat hierbei 6,68 Mio. EUR zum Umsatzanstieg des Segments beigetragen.



Das Geschäftsfeld Clean Tech Solutions (SAFE & CEC, Konsolidierung der Beteiligung ab Mai 2021) hat ebenso seine Segmenterlöse dynamisch um 160,0% auf 50,60 Mio. EUR (1. HJ 2021: 19,02 Mio. EUR) steigern können, wovon 2,72 Mio. EUR auf die Anfang des Jahres übernommene Idro Meccanica S.r.l. entfallen. Hierbei hat der Geschäftsbereich mit seinen Kompressorsystemen v.a. von einer verstärkten Nachfrage nach Erdgas- und Biogasinfrastrukturen (CNG-Geschäftswachstum: +14,0%; RNG-Wachstum: +127,0%) profitieren können. Zudem hat das Unternehmen ebenfalls eine verstärkte Nachfrage nach Wasserstoffkompressorlösungen beobachten können und entsprechend auch in diesem Bereich ein erhöhtes Geschäftsvolumen erzielt.



