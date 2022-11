Köln/Bonn (ots) -



- 95 % der Konsumenten in Deutschland legen Wert auf Nachhaltigkeit

- Mangelnde Information und fehlende Transparenz hindern viele Verbraucher

jedoch am Kauf nachhaltiger Produkte

- Die Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Produkte und Services variiert nach

Branchen



Die Global Sustainability Study 2022* der globalen Strategieberatung Simon

Kucher & Partners zeigt, dass für 95 Prozent der Verbraucher in Deutschland

Nachhaltigkeit als Kaufkriterium von Produkten und Services mindestens genauso

wichtig oder sogar wichtiger ist als noch vor einem Jahr. Als Beweggrund geben

65 Prozent der Befragten "Verantwortungsbewusstsein" an. Je 49 Prozent nennen

"Angst vor Umweltschäden" und "das Gefühl einer guten Tat nach dem Kauf".





Die größte Hemmschwelle, sich für nachhaltige Produkte zu entscheiden, ist für30 Prozent der Konsumenten ein zu hoher Preis. Für ein Viertel der Befragten istsogenanntes "Greenwashing" der Grund, d.h. sie glauben, die Alternativen, dieals nachhaltig angeboten werden, seien nicht wirklich nachhaltig. 19 Prozentzögern, weil sie schlicht nicht einschätzen können, ob ein Produkt wirklichnachhaltig ist. "Kommunikation, Transparenz, eindeutige Hinweise auf Siegel oderÄhnliches - hier müssen Unternehmen derzeit dringend nachlegen, um ihre Kundenüber das Thema Nachhaltigkeit besser aufklären zu können", sagt Andreas von derGathen, Co-CEO von Simon-Kucher.Nachhaltigkeit ist kein Alleinstellungsmerkmal mehrDass das steigende Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei Konsumenten in Deutschlandkeine kurzfristige Laune ist, zeigt der Trend der vergangenen fünf Jahre: Knappein Drittel der Befragten gibt an, dass sich ihr Einkaufsverhalten in diesemZeitraum dahingehend verändert hat, dass sie verstärkt auf umweltfreundlicheProdukte zurückgreifen. 40 Prozent haben ihr Verhalten sogar erheblich in dieseRichtung angepasst, und 16 Prozent sagen, dass sie ihre komplette Lebensweiseauf Nachhaltigkeit umgestellt haben."Die Tendenz zu nachhaltigem Konsum steigt deutlich und zeigt, dass dies keineModeerscheinung ist", so von der Gathen. "Verbraucher sehen denNachhaltigkeitsaspekt bei Produkten und Dienstleistungen immer öfter alsMust-have; sie erwarten das geradezu. Unternehmen müssen diesem Anspruch gerechtwerden, sonst laufen sie Gefahr, Kunden zu verlieren."Akzeptanz für Preisaufschläge auf nachhaltige Produkte durchaus vorhandenUmweltbewusstsein und Nachhaltigkeit spielen für die Konsumenten vor allem inden Bereichen Heizen, Lebensmittel & Haushaltswaren, Strom sowie ÖffentlicherNahverkehr (Busse, Züge, Straßenbahnen etc.) eine Rolle.Die höchste Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Produkte liegt in derKonsumgüter-Industrie (34 Prozent) und im Haus-/Wohnungsbau (33 Prozent): Hierwürden Verbraucher je eine Preiserhöhung von 17 Prozent auf nachhaltigeWaren/Services akzeptieren. Im Bereich Reisen, Tourismus und Freizeit sind mit28 Prozent zwar etwas weniger Konsumenten bereit, einen Preisaufschlag aufnachhaltige Services in Kauf zu nehmen, dafür läge ihre Schmerzgrenze aber beieiner Erhöhung von 20 Prozent.Andreas von der Gathen: "Die Verbraucher sehen Nachhaltigkeit zunehmend alsSelbstverständlichkeit an und nicht als Rechtfertigung für Unternehmen, höherePreise aufzurufen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen deshalbspätestens jetzt umdenken."Über die Studie: Die repräsentative Global Sustainability Study 2022 wurdezwischen Juli und August 2022 von Simon-Kucher & Partners in Zusammenarbeit mitdem unabhängigen Marktforschungsinstitut Dynata durchgeführt. Über 11.000Konsumenten in 19 Ländern weltweit (Deutschland: n=1.001) wurden u.a. zu ihremEinkaufsverhalten und ihrer Zahlungsbereitschaft bezüglich Nachhaltigkeitbefragt.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Simon-Kucher ist eineglobale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden in 27 Ländernweltweit, die Umsatzsteigerungen und Wachstum für ihre Kunden erzielt, indem siederen Pricing-, Sales- und Marketingstrategien optimiert - langfristig undnachhaltig. Mit über 35 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing beratenSimon-Kucher Expertenteams weltweit Unternehmen aller Art und aus denunterschiedlichsten Branchen.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung:Angela Ott (Communications & Marketing)Tel: +49 221 36794 386E-Mail: angela.ott@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/5363969OTS: Simon-Kucher & Partners