"Blackout Maturity Level Assessment" bei Pensionskassen das erste Mal durchgeführt.



Wien (APA-ots) - Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat einen eigenen Blackout-Stresstest, das "Blackout Maturity Level Assessment", entwickelt und bei Pensionskassen das erste Mal durchgeführt. Ziel ist es, die Verwundbarkeit von

Finanzdienstleistern gegenüber dem Risiko sowie den Folgen eines Blackouts zu evaluieren. Im nächsten Schritt wird dieses neue Aufsichtsinstrument auf Versicherungsunternehmen angewandt und in der Folge dann auf weitere Finanzdienstleister.



"Die aktuellen Entwicklungen - etwa die Folgen des Überfalls Russlands auf die Ukraine, die Zunahme von Cyber-Attacken oder die Turbulenzen auf den Gas- und Erdölmärkten - zeigen dramatisch, wie verletzlich und verwundbar unser Energieversorgungssystem ist", so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: "In der komplexen, global vernetzten digitalen Welt kann ein

Energieversorgungs- und insbesondere Stromausfall die Infrastruktur sowie Haushalte und Betriebe für längere Zeit lahmlegen und vor große Herausforderungen stellen; so auch die Finanzmärkte und ihre Dienstleister. Dementsprechend wichtig ist es, dass sich auch die Anbieter auf diesen Märkten auf ein derartiges Risikoszenario vorbereiten. Mit unserem neuen Aufsichtsinstrument "Blackout Maturity Level Assessment" sensibilisieren wir die Marktteilnehmer für diese Risiken, schaffen Bewusstsein und treiben die rechtzeitige Vorbereitung auf diese Risiken druckvoll voran."