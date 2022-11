Strategie-Whitepaper Ein Plan auch für unplanbare Zeiten

Köngen (ots) - Stark strapazierte Lieferketten und explodierende Energiekosten

stellen gerade so manchen unternehmerischen Plan auf eine harte Probe. Dennoch

sind eine professionelle Strategieentwicklung und deren Umsetzung wichtiger denn

je. Denn nur wer klare Ziele definiert, Optionen sorgfältig analysiert und seine

Mitarbeitenden konsequent einbindet, kann auch in stürmischen Zeiten den

richtigen Kurs festlegen. Wie das gelingt und welche Fehler es zu vermeiden

gilt, zeigt das neue Staufen-Whitepaper "Strategy Excellence".



"Wenn die Welt sich ändert, muss das Management Orientierung geben", sagt Uwe

Vogel, Partner bei der Staufen AG. Inhaber und Manager, die sich schon seit

Jahren strategisch mit politischen und gesellschaftlichen Veränderungen sowie

immer kürzer werdenden Technologiezyklen beschäftigen, sind derzeit also klar im

Vorteil. "Unabhängig von aktuellen Krisen verlieren Produkte und Services in der

Regel nach einigen Jahren für die Kunden an Wert", so Vogel. "Eine gute Vision

und Mission drückt die Grundüberzeugung des Managements aus und sichert

langfristig den Erfolg."