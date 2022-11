Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Aachen (ots) - November 2022: Der globale Batteriemarkt wird in dennächsten Jahren in erster Linie von den Faktoren Nachhaltigkeit, derVerfügbarkeit von Rohstoffen, der wachsenden Zahl von Elektroautos sowie demWunsch nach immer leistungsfähigeren Batterien geprägt. Weil die Nachfrageungebrochen ist, weiten die Hersteller ihre Kapazitäten ständig aus. Bis 2030könnte die weltweite Produktion bei sechs bis neun Terawattstunden liegen. Dassind einige der Ergebnisse des "Battery Monitor 2022", den der Lehrstuhl"Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachengemeinsam mit der Unternehmensberatung Roland Berger jetzt in zweiter Auflageveröffentlicht hat.Nachdem die in Batterien verwendeten Materialien heute bis zu 70 Prozent dergesamten Zellkosten bestimmen, beleuchtet die Publikation die gesamteWertschöpfungskette der Batterieproduktion im Spannungsfeld zwischen Ökonomieund Ökologie. "Die zweite Auflage ist stärker auf die Lebenszyklusphasen derLithium-Ionen-Batterie ausgerichtet", erklärt Mitherausgeber Dr. Heiner Heimes,geschäftsführender Oberingenieur am Lehrstuhl PEM. Dazu habe die Studie für jededer genannten Phasen die Indikatoren "Nachhaltigkeit", "TechnologischeLeistung", "Innovationspotenzial" und "Rentabilität/Wettbewerbsfähigkeit"definiert. Der "Battery Monitor 2022" befasst sich mit den für die Herstellungbenötigten Batteriematerialien, der Zellproduktion, der Batterieentwicklung und-nutzung sowie dem Recycling und der Wiederverwendung der Akkus und bietet einenGesamtüberblick zum aktuellen Marktgeschehen. "Dadurch ergibt sich ein genauesBild der technologischen Reife heutiger Lithium-Ionen-Batterien", sagt Heimes.So habe sich etwa die Energiedichte von Antriebsbatterien bis zum Jahr 2020 mehrals verachtfacht, während die Kosten auf ein Achtel gesunken seien.Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Wiederverwendung"Mit dem Aufkommen stromhungriger Geräte und vor allem der Elektromobilität hatsich der Schwerpunkt von Wegwerf-Energiezellen hin zu ultra-effizientenwiederaufladbaren Geräten, Hochenergie-Batteriepacks undSchnelllademöglichkeiten verlagert", sagt Mitherausgeber Wolfgang Bernhart,Partner bei Roland Berger. Haupttreiber des Wandels seien neben dem wachsendenBedarf an leistungsfähigen Akkus auch Aspekte wie Nachhaltigkeit undRohstoffverfügbarkeit. Wie eng beides miteinander zusammenhängt, zeigt etwa dieEU-Batterie-Direktive, die den CO2-Ausstoß in der Batterieproduktion verringern