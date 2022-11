Studie zeigt Ausmaß der Geschlechter-Ungleichheit in jungen Unternehmen / Start-ups von Männern dominiert

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - November, 2022: Frauen sind in deutschen und französischenStart-ups deutlich unterrepräsentiert, vor allem im Technologiebereich. Diesgilt sowohl für Gründerinnen als auch für Mitarbeiterinnen, wie eine Studie derTechnischen Universität München (TUM) in Zusammenarbeit mit der Roland BergerStiftung für europäische Unternehmensführung zeigt. Wurden die Unternehmen vonweiblichen Teams gegründet, ist der Frauenanteil der Belegschaft fast doppelt sogroß wie bei Gründungen von Männerteams. Zudem werden von Männern gegründeteStart-ups weit höher bewertet.Wie in etablierten Unternehmen gewinnt das Thema Geschlechtergleichstellung inStart-ups immer weiter an Bedeutung. Anders als in Konzernen ist der dortigeGrad an Diversität aber wenig im Detail untersucht. Ein Forschungsteam der TUMhat deshalb, unterstützt von der Roland Berger Stiftung für europäischeUnternehmensführung, rund 700 deutsche und rund 1.000 französische Start-upsanalysiert. Um eine möglichst große Vergleichbarkeit zu gewährleisten,konzentrierten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufUnternehmen, die zwischen 2012 und 2016 Venture-Capital-Finanzierungen erhaltenhatten. Sie nutzten dabei Informationen aus der Datenbank Dealroom und Angabenvon rund 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Start-ups, die diese aufder Karriereplattform LinkedIn veröffentlicht hatten.Die Analyse zeigt, dass lediglich rund 3 Prozent der untersuchten deutschen und4 Prozent der französischen Start-ups von weiblichen Teams oder einzelnen Frauengegründet wurden. Rund 83 beziehungsweise 84 Prozent der Unternehmen hattenMänner gegründet, 14 beziehungsweise 12 Prozent wurden von gemischten Teamsgestartet. Auch bei den Beschäftigten der Start-ups beider Länder ist derMänneranteil mit mehr als 60 Prozent deutlich größer. Dabei fällt auf, dass inden Unternehmen, die von weiblichen Teams ins Leben gerufen wurden, derFrauenanteil 62 Prozent beträgt, während er in Start-ups, die von Männerteamsgegründet wurden, bei nur 35 Prozent liegt.Vor allem im Tech-Bereich sind Frauen unterrepräsentiertDas Forschungsteam wertete auch aus, wie sich der Geschlechteranteil nachBranchen unterscheidet. Vergleichsweise hoch liegt der Gründerinnenanteil inDeutschland im Bereich Partnersuche (50 %) und in der Modebranche (29 %). KaumGründerinnen gibt es beispielsweise bei Robotik und Immobilien (je 3 %). InFrankreich ist das Bild ähnlich. Hier sind Gründerinnen am stärksten in derWellness- und Schönheitsbranche (25 %) vertreten, aber selten in Märkten wieetwa Fintech (5 %).Auch die Analyse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigt, dass Frauen in