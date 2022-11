TÜV SÜD erweitert Partnernetzwerk mit freien Auditorinnen und Auditoren

München (ots) - Das Interesse an zertifizierbaren Managementsystemen wächst

kontinuierlich. Die TÜV SÜD Management Service GmbH erweitert deshalb ihr

Netzwerk an freien Auditorinnen und Auditoren. Online-Veranstaltungen am 18. und

25. November informieren über die Einstiegsmöglichkeiten in den Bereichen

IT-Sicherheit und Nachhaltigkeit.



IT-Sicherheit, Umwelt-, Energie- und Nachhaltigkeit aber auch klassisches

Qualitätsmanagement: Auf globalen Märkten gewinnen diese Themen zunehmend an

Bedeutung. Immer mehr Unternehmen verlassen sich daher auf Managementsysteme

nach erprobten Standards und auf das Qualitätsversprechen von TÜV SÜD als

unabhängigem Zertifizierungsdienstleister. Die TÜV SÜD Management Service GmbH

baut daher ihr bundesweites Netzwerk mit hochkarätigen Expertinnen und Experten

aus, die freiberuflich Audits für TÜV SÜD durchführen.