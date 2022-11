Die Plattform Milkman Last Mile ist jetzt im SAP® Store erhältlich

Mailand (ots/PRNewswire) - Durch die Integration mit SAP Transport Management

und SAP Commerce Cloud bietet die Milkman-Plattform ihren Nutzern

Echtzeitinformationen zum Lieferstatus und zu Umplanungsoptionen.



Milkman S.P.A. gab heute bekannt, dass seine Plattform Milkman Last Mile (https:

//store.sap.com/dcp/en/product/display-0000060977_live_v1/milkman-last-mile-plat

form) im SAP® Store (https://store.sap.com/dcp/en/product/display-0000060977_liv

e_v1/milkman-last-mile-platform) , dem Online-Marktplatz für SAP- und

Partnerangebote, erhältlich ist. Durch die Integration mit SAP Transport

Management und SAP Commerce Cloud bietet die Plattform Milkman Last Mile ihren

Nutzern Echtzeitinformationen zum Lieferstatus und zu Umplanungsoptionen. Das

Benutzererlebnis wird durch eine deutlich erhöhte Vorhersehbarkeit der Lieferung

verbessert.





"Ich bin sowohl stolz als auch geschmeichelt, dass unsere Plattform im SAP Storeist", sagte Antonio Perini, CEO von Milkman S.P.A. "Ich freue mich und bin sehrdankbar für die Gelegenheit, mit einem solchen Expertenteam bei SAPzusammenarbeiten zu können. Wir befinden uns genau an der Schnittstelle einesnachhaltigen Verbrauchererlebnisses und der digitalen Lieferkette. DieKomplexität der heutigen Fulfillment-Netzwerke für Omnichannel ist diespannendste Herausforderung überhaupt."Die Plattform Milkman Last Mile verbindet die Bedürfnisse von Empfängern undUnternehmen und ermöglicht Logistik- und Einzelhandelsunternehmen:- Umweltfreundlichere Lieferungen durch weniger gefahrene Kilometer und wenigerCO?-Emissionen dank modernster Algorithmen für die Routenoptimierung,kombiniert mit effizienten Lieferprozessen für erfolgreiche ersteLieferversuche.- Übertroffene Empfängererwartungen mit einer interaktiven Strategie für die"letzte Meile", die den Servicegrad moduliert und auf die anspruchsvollstenAnfragen mit sehr präzisen Benennungen zu niedrigen Kosten reagiert.- Reduzieren von WISMO-Anrufen ("Where Is My Order?") , indem interaktiveKommunikationsflüsse mit den Empfängern ermöglicht werden und einevollständige Transparenz für den Liefervorgang der Bestellung geboten wird.Der Empfänger hat zu jeder Zeit die Kontrolle und kann stets eingreifen, umÄnderungen zu überprüfen, zu verifizieren und diese schließlich vorzunehmen.- Automatisierung des Betriebs durch die Implementierung von standardisiertenProzessen für das Ausnahmemanagement. Manuelle Anpassungen werden somitermöglicht.Der SAP Store, verfügbar auf https://store.sap.com/ , bietet ein vereinfachtesund vernetztes digitales Kundenerlebnis, um mehr als 2.200 Lösungen von SAP undseinen Partnern zu finden, auszuprobieren, zu kaufen und zu erneuern. Dortkönnen Kunden die SAP-Lösungen und SAP-validierten Lösungen finden, die siebenötigen, um ihr Geschäft auszubauen. Und für jeden Kauf, der über den SAPStore getätigt wird, pflanzt SAP einen Baum.Milkman S.P.A. nahm am gemeinsamen SAP.iO Foundry-Programm "ResilienteLieferkette" in Tel Aviv und München teil und ist ein Partner des SAP®PartnerEdge®-Programms. Das SAP PartnerEdge-Programm bietet dieBefähigungs-Tools, die Vorteile und den Support, um den Aufbau von hochwertigen,disruptiven Anwendungen zu erleichtern, die sich auf spezifischeGeschäftsanforderungen konzentrieren - schnell und kostengünstig.Informationen zu Milkman S.P.A.Das Unternehmen, 2015 gegründet, verfügt mittlerweile über Finanzierungsmittelin Höhe von 39 Millionen Euro. Milkman Technologies ist in verschiedenenBranchen tätig und konzentriert sich auf Einzelhändler (mit eigenerTransportflotte), Spediteure und Transportdienstleister. Poste Italiane, PublicGroup und viele andere Unternehmen haben Milkman bereits angenommen.SAP und andere hier genannte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie ihrejeweiligen Logos sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen von SAP SE inDeutschland und anderen Ländern. Weitere Markeninformationen und Hinweise findenSie auf https://www.sap.com/copyright . Alle anderen Produkt- undDienstleistungsnamen sind Handelsmarken der jeweiligen Unternehmen.Milkman S.P.A.: Website (https://www.milkmantechnologies.com/) - LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/milkmantechnologies)Weitere Informationen: mailto:marketing@milkmantechnologies.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1938806/Platform.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1938807/Milkman_Technologies_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-plattform-milkman-last-mile-ist-jetzt-im-sap-store-erhaltlich-301670364.htmlPressekontakt:Adamo Dagradi,adamo.dagradi@milkmantechnologies.com,+393482934070Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158473/5364015OTS: Milkman Technologies